狙擊手教高中生打靶？ 王定宇：國防部有創意但要再思考

國防部辦理「高級中等學校學生體驗射擊」，成績優秀者還有機會接受國軍狙擊手教授射擊技巧。不過王定宇認為，國防部創意不錯，但還要再多思考。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-02-22 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國防部為了落實國防教育，自三月起辦理「高級中等學校學生體驗射擊」，成績優秀者還有機會參加射擊觀摩課程，接受國軍狙擊手教授射擊技巧。不過民進黨立委王定宇認為，國防部創意不錯，但還要再多思考。

根據《聯合報》報導，王定宇表示，國軍目前人數不多，但後備軍人人數很多，高中生也確實有實施軍訓的必要。但王定宇認為，國防的概念不只有射擊，何況狙擊手交了幾堂課之後，學生就能變成狙擊手？這樣是叫高中生出社會之後「用在社會上」嗎？

王定宇建議，與其請狙擊手傳授射擊技巧，不如鼓勵高中生認識國防，至於射擊技巧佳的學生，若有興趣接受募兵，屆時到了軍隊中好好地輔導專長，如此循序漸進會比較好。對於國防部的概念，王定宇認為是有創意，但還是要再經過幾番思考。