陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
2017-02-22 00:12
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金一席「能撈就撈、能混就混、拖垮政府」發言引起軒然大波，國民黨文傳會副主委唐德明對此表示，刑法上不罰思想犯，陳庚金只是想，不會真的去做，人年紀大了，想的跟做的會不一樣，大家要體諒。
唐德明在21日《政經看民視》節目上談論陳庚金「能撈就撈」的發言，他表示，這要分兩個部分，一個是想，一個是執行，刑法上不罰思想犯，他也許會有這樣的想法，覺得跟民進黨味道不合、磁場不合，覺得一定要給他搗蛋，但相信沒有人真的會去做。
唐德明強調，這只是一個80多歲老先生的說法，爸爸影響不了兒子，老婆也影響不了先生。在場的時代力量立委徐永明插話說，當時國民黨主席候選人韓國瑜、郝龍斌、胡志強都在場，胡還稱讚「講得好、有感情」。
唐德明回應說，胡志強已經澄清他當時沒聽到陳庚金講什麼，做為主人，來賓講完話他當然附和兩句，胡沒有同意陳發言的內容，這必須區分清楚。他表示，人年紀大了，很可能想的跟做的會不一樣，我們要體諒一個80多歲的老人家。
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