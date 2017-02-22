| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
 首頁 > 政治

陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已

2017-02-22  00:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金一席「能撈就撈、能混就混、拖垮政府」發言引起軒然大波，國民黨文傳會副主委唐德明對此表示，刑法上不罰思想犯，陳庚金只是想，不會真的去做，人年紀大了，想的跟做的會不一樣，大家要體諒。

唐德明在21日《政經看民視》節目上談論陳庚金「能撈就撈」的發言，他表示，這要分兩個部分，一個是想，一個是執行，刑法上不罰思想犯，他也許會有這樣的想法，覺得跟民進黨味道不合、磁場不合，覺得一定要給他搗蛋，但相信沒有人真的會去做。

唐德明強調，這只是一個80多歲老先生的說法，爸爸影響不了兒子，老婆也影響不了先生。在場的時代力量立委徐永明插話說，當時國民黨主席候選人韓國瑜、郝龍斌、胡志強都在場，胡還稱讚「講得好、有感情」。

唐德明回應說，胡志強已經澄清他當時沒聽到陳庚金講什麼，做為主人，來賓講完話他當然附和兩句，胡沒有同意陳發言的內容，這必須區分清楚。他表示，人年紀大了，很可能想的跟做的會不一樣，我們要體諒一個80多歲的老人家。

廣告
  • 國民黨文傳會副主委唐德明表示，刑法上不罰思想犯，陳庚金說「能撈就撈」只是想，不會真的去做。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明表示，刑法上不罰思想犯，陳庚金說「能撈就撈」只是想，不會真的去做。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐德明 國民黨 能撈就撈 陳庚金
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.