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八百壯士凸顯改革必要 蘇煥智：反助小英提升民調

2017-02-21  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕部分退將為抗議年金大幅度改革，發起「八百壯士捍衛權益行動」，今起於立院前搭帳篷、埋鍋造飯。對此，前台南縣長蘇煥智表示，這項舉動不僅凸顯改革必要性，應該也有助於提升蔡總統的民調。

蘇煥智今在臉書分享並發文評論八百壯士在立院前靜坐抗議，國防部呼籲退將冷靜以對的相關新聞。蘇煥智說，800將官變800壯士圍立法院，「恐怕更凸顯改革的必要性及困境，應該會幫助小英的民調再提升！」

另外，台灣民意基金會表示，小英總統與行政院長林全的聲望均回升，董事長游盈隆評這是「枯木逢春」式的離奇轉變。蘇智煥轉發相關新聞並表示，民調回升，可能與年改國是會議有一初步改革方案、司法改革即將啟動有關，蘇煥智也說，「其中反年金改革的動作愈大，抗爭愈大，小英的支持度會愈提高」，因為改革是人民的期待。

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  • 針對八百壯士圍立院，前台南縣長蘇煥智表示，這項舉動不僅凸顯改革必要性，應該也有助於提升蔡總統的民調。（資料照，記者楊金城攝）

    針對八百壯士圍立院，前台南縣長蘇煥智表示，這項舉動不僅凸顯改革必要性，應該也有助於提升蔡總統的民調。（資料照，記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 八百壯士 年金改革 抗議 林全 蔡英文 蘇煥智
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