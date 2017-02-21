星巴克將漲價 林俊憲：選擇少喝、不喝

2017-02-21 16:21

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國內咖啡連鎖店星巴克將調漲多項飲品售價，南市立委林俊憲今天在臉書上說，一般而言，日本物價比台灣高，但台灣的星巴克咖啡現在竟要漲到比日本還貴，星巴克可選擇漲價，他也可以選擇不喝，請朋友最近不要約他到星巴克哦！

林俊憲指出，在日本打工時薪約1000日幣左右，看城市而定，有的更高、也有低一點點的，總體而言，日本物價比台灣高，所以，日本的營業成本應該比台灣高出許多，但台灣的星巴克現在竟然要漲到比日本還貴！這不涉及聯合漲價的行為，公平會無法介入，但不合理的漲價自然會讓客人變少、營收降低，這是廠商自己要面對的可能結果。

他說，年輕時在美國留學，養成早上喝杯咖啡的習慣，現在他開始認真考慮，以後能不喝星巴克就不喝，星巴克可以選擇漲價，他也可以選擇不喝，朋友們，最近不要約他去星巴克哦，不是喝不起，是理性考慮的問題。