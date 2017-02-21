藍委引媒體報導批判 賀陳旦、林美珠：請查證過再說
國民黨立委賴士葆質詢砲火猛烈，行政院長林全、交通部長陳旦、勞動部長林美珠接連駁斥其質疑。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委賴士葆今質詢國道翻車事故及一例一休議題時，交通部長賀陳旦對於賴質疑「司機行為不檢點」說法，怒駁「相信事實才是真正問政方式」，林美珠則主動澄清沒說「手握方向盤才算工時」一說，反問賴「不要什麼都相信媒體，請查證過再說」。
賴士葆今質詢國道翻車事故時，質疑賀陳旦「厚顏至此」，7個多月來死59條人命，怎還可不下台，且賀陳旦在遼寧團火燒車事故後，曾說「以羞恥感重建遊台品質」，7個月後又死33人，且賀陳旦還將責任推給駕駛，還說什麼「駕駛行為不檢點」。
行政院長林全回應，遼寧團火燒車事件，事後了解是司機自殺行為造成，後來也有檢討遊覽車問題，責任部分，應等交通部釐清。賴士葆則指賀陳旦無政治責任觀念，死這麼多人，怎可厚顏至此不下台。賀陳旦聞之立刻駁斥「沒推給駕駛，委員這句話請您再考慮！」
對於賴的說法，林全表示「這樣說法我不認為是公平的」。賴士葆諷刺「好官自我為之」，質疑難道是「死者該死、行為不檢點？」賀陳旦反斥「您若相信媒體，應相信事實才是真正問政方式。」並澄清當時說車與駕駛都需檢察官進一步了解，沒單獨講駕駛。
賴士葆接著反擊，質疑賀陳旦曾在遼寧團火燒車後說過「以羞恥感重建遊台品質」，並指出「您有沒有羞恥感？您是走後門？」賀陳聞之立即質疑「您剛講走後門是指什麼意思？」並表示「我沒走後門」並要賴士葆「不要隨便把沒根據的話拿出來質詢，請求證。」
賴士葆質詢林全有關遼寧團火燒車事件，表示「出事可以罵陸客、罵馬英九政府」；林全對此稍顯動怒，表示「我們沒有罵過陸客」、「這樣說法很不負責任」，賴士葆反問「外面講是一條龍的不是」，林全則回應一條龍政策確實值得檢討，跟批評陸客沒關係。
最後賴質詢表示，一例一休是否修法議題，林美珠一上備詢台，便表示在答覆問題前，要澄清她沒說過「手握方向盤才算工時」，並要賴士葆不要什麼都相信媒體，並反酸賴「問政一向非常優秀，請查證過後再說」，也強調相關公報都有紀錄其說過的每一句話。
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