國外機構解密 228「國際」檔案首度在台曝光！
「解密‧國際檔案的二二八事件」今開幕。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕二二八事件70週年紀念特展「解密‧國際檔案的二二八事件」，今天在高雄市歷史博物館（簡稱高史博）正式開幕，這是國內首度展出國外檔案機構解密、與二二八相關的檔案，共有29件。
高史博表示，為紀念二二八事件70週年，歷經1年籌畫，走訪美國、聯合國、澳洲等檔案機構，蒐集二戰終結前後與國民政府治台、及二二八事件相關解密檔案；解密檔案經學者研究詮釋後，於本次特展中首度揭露，也為高雄二二八事件紀念系列活動揭開序幕。
高史博說明，相關檔案包括1945年7月、由美國國務院陸海軍協調委員會（SWNCC）原制定的軍政府計畫，打算在台建立軍事統治，但後來廢棄未採用；以及「1895年以來台灣的政治與社會運動，台灣在中國管理下的現況」報告、〈街談巷議〉（Opinions of the men in the Streets）手寫稿，這兩件反映二二八事件前夕，台灣時局動盪不安、國民政府對台人態度，仕紳知識份子不滿被指為皇民奴化，以及市井小民對於當局政府之議論與不滿。
另有兩件分別為二二八事件爆發後、聯合國善後救濟總署的報告，稱已有兩千人傷亡，要求關閉辦事處，撤離人員；以及台灣人民間團體Taiwan Revolutional League之請願全文，這是目前已知所有要求聯合國託管台灣的請願裡新發現的原件檔。
檔案中還影事件爆發後，引發外媒關注的3份剪報資料，也披露外國人所記載、或引用的事發歷程和傷亡人數。
高史博館長楊仙妃表示，目前官方所留史料，只能解釋二二八事件一部分，不足以反映全貌，高史博曾為二二八事件的歷史現場之一，館內二樓設有「二二八見證臺灣．0306」常設展，展出模型場景及相關文物，加上「解密‧國際檔案的二二八事件」特展開幕，無論對高史博和高雄市民而言，於此重要歷史現場重現二二八歷史情境，有其重要意義。
特展也為高雄紀念二二八事件70週年系列活動揭開序幕，接著將陸續舉辦「我地港澳電影節」、「《咱的電影咱的歌》228草地音樂會」、「重返和平未竟之處─二二八事件70週年追思紀念儀式」、「從黑暗到光明─228影展日」、「重回歷史現場【228．0306】」等活動。
今年，高市府特別協調國防部，在228當日重返原高雄要塞司令部（壽山），舉行追思紀念儀式，關心二二八事件歷史朋友，可上高雄市立歷史博物館官網查詢。
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標題：國外機構解密 228「國際」檔案首度在台曝光！
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