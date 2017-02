國外機構解密 228「國際」檔案首度在台曝光！

「解密‧國際檔案的二二八事件」今開幕。(記者王榮祥攝)

2017-02-21 11:20

〔記者王榮祥/高雄報導〕二二八事件70週年紀念特展「解密‧國際檔案的二二八事件」,今天在高雄市歷史博物館(簡稱高史博)正式開幕,這是國內首度展出國外檔案機構解密、與二二八相關的檔案,共有29件。

高史博表示,為紀念二二八事件70週年,歷經1年籌畫,走訪美國、聯合國、澳洲等檔案機構,蒐集二戰終結前後與國民政府治台、及二二八事件相關解密檔案;解密檔案經學者研究詮釋後,於本次特展中首度揭露,也為高雄二二八事件紀念系列活動揭開序幕。

高史博說明,相關檔案包括1945年7月、由美國國務院陸海軍協調委員會(SWNCC)原制定的軍政府計畫,打算在台建立軍事統治,但後來廢棄未採用;以及「1895年以來台灣的政治與社會運動,台灣在中國管理下的現況」報告、〈街談巷議〉(Opinions of the men in the Streets)手寫稿,這兩件反映二二八事件前夕,台灣時局動盪不安、國民政府對台人態度,仕紳知識份子不滿被指為皇民奴化,以及市井小民對於當局政府之議論與不滿。

另有兩件分別為二二八事件爆發後、聯合國善後救濟總署的報告,稱已有兩千人傷亡,要求關閉辦事處,撤離人員;以及台灣人民間團體Taiwan Revolutional League之請願全文,這是目前已知所有要求聯合國託管台灣的請願裡新發現的原件檔。

檔案中還影事件爆發後,引發外媒關注的3份剪報資料,也披露外國人所記載、或引用的事發歷程和傷亡人數。

高史博館長楊仙妃表示,目前官方所留史料,只能解釋二二八事件一部分,不足以反映全貌,高史博曾為二二八事件的歷史現場之一,館內二樓設有「二二八見證臺灣.0306」常設展,展出模型場景及相關文物,加上「解密‧國際檔案的二二八事件」特展開幕,無論對高史博和高雄市民而言,於此重要歷史現場重現二二八歷史情境,有其重要意義。

特展也為高雄紀念二二八事件70週年系列活動揭開序幕,接著將陸續舉辦「我地港澳電影節」、「《咱的電影咱的歌》228草地音樂會」、「重返和平未竟之處─二二八事件70週年追思紀念儀式」、「從黑暗到光明─228影展日」、「重回歷史現場【228.0306】」等活動。

今年,高市府特別協調國防部,在228當日重返原高雄要塞司令部(壽山),舉行追思紀念儀式,關心二二八事件歷史朋友,可上高雄市立歷史博物館官網查詢。