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五月將擴大演習規模？馮世寬：演習按計畫進行

國防部長馮世寬針對今年漢光演習內容說明。（記者彭琬馨攝）

2017-02-21  10:01

［記者彭琬馨／台北報導］媒體報導，國防部將配合總統就職周年、於五月底展開大規模實兵演練。對此國防部長馮世寬上午受訪時強調，今年的漢光演習就是去年演習內容的檢討，沒有擴大規模、也無特別目的，一切都「按照計劃來做」。

由於國防部以往漢光演習的流程，大多在4、5月舉行電腦兵棋推演，事後再進行實兵驗證，因此實兵驗證的時間往往要到8、9月才進行。不過國防部日前發布新聞稿表示，漢光演習仍依「先電腦兵推、再實兵演練」流程，時間則訂在五月底前，實兵演練時間提前令外界意外。

馮世寬上午於立法院受訪時表示，今年沒有擴大演習規模，僅是去年漢光演習的檢討，精準射擊則是會跟往年一樣在下半年來做；馮世寬強調，漢光演習今年已經是第33次，「不會有特別目的」，都是按照計畫來做。

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