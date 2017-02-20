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杉林農會選舉餘波盪漾 內場派指控水利會介入

2017-02-20  21:01

〔記者蘇福男／杉林報導〕杉林農會會員代表選舉，內場派以1票險勝，但新科內場派會員代表鍾榮光今天指控，有人以「水利會會長」名義找他喝茶，並要求改支持外場派，鍾會同其他5名農田水利會小組長公開譴責水利會不該介入農會選舉。

遭點名的外場派張世明表示，他與鍾感情不錯，今天上午2人確實有碰面，鍾安慰他選舉失利一事，盼外界不要過度解讀。

杉林農會此次改選，張世明以外場派水利會系統挑戰內場派，昨天開票結果，內場派拿下23席會員代表，外場派22席，但理監事選舉3月2日才登場，雙方僅相差1席，不無翻盤可能。

鍾榮光指控，蔡姓友人今天以「水利會長找」為由，載他到友人家喝茶，但抵達現場，只見登記總幹事候聘的張世明一人，鍾說，張希望獲得他的支持，但他沒答應，雖然被騙去喝茶，但彼此都是朋友，他沒有感到恐懼或不安，只是深感困擾。

水利會小組長鍾榮發、楊政雄、黃進水、邱志明、林俊惠等人也力挺聲援，要求水利會不要干預農會選舉，否則將集體請辭小組長職務。

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  • 杉林農會新科會員代表鍾榮光（左2）指控，被騙找去喝茶，並被要求改支持外場派。（記者蘇福男攝）

    杉林農會新科會員代表鍾榮光（左2）指控，被騙找去喝茶，並被要求改支持外場派。（記者蘇福男攝）

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