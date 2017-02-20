杉林農會選舉餘波盪漾 內場派指控水利會介入
2017-02-20 21:01
〔記者蘇福男／杉林報導〕杉林農會會員代表選舉，內場派以1票險勝，但新科內場派會員代表鍾榮光今天指控，有人以「水利會會長」名義找他喝茶，並要求改支持外場派，鍾會同其他5名農田水利會小組長公開譴責水利會不該介入農會選舉。
遭點名的外場派張世明表示，他與鍾感情不錯，今天上午2人確實有碰面，鍾安慰他選舉失利一事，盼外界不要過度解讀。
杉林農會此次改選，張世明以外場派水利會系統挑戰內場派，昨天開票結果，內場派拿下23席會員代表，外場派22席，但理監事選舉3月2日才登場，雙方僅相差1席，不無翻盤可能。
鍾榮光指控，蔡姓友人今天以「水利會長找」為由，載他到友人家喝茶，但抵達現場，只見登記總幹事候聘的張世明一人，鍾說，張希望獲得他的支持，但他沒答應，雖然被騙去喝茶，但彼此都是朋友，他沒有感到恐懼或不安，只是深感困擾。
水利會小組長鍾榮發、楊政雄、黃進水、邱志明、林俊惠等人也力挺聲援，要求水利會不要干預農會選舉，否則將集體請辭小組長職務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 親民黨換兩席司委給國民黨 民進黨雙召委看籤運
- 否任選黨主席 葉匡時表明挺郝
- 民進黨提案改革考試院 國民黨：確實需與時俱進
- 亞泥可續在太魯閣採礦 她怒嗆徐旭東：強姦整座山
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 竹北人反對豐邑百貨新建工程 理由原來是....
- 黑木耳比臉大 林鎮城打造全自動噴灌系統
- 02/20 各報重點新聞一覽
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 烏日國中打造藝術圍牆 通學步道不中斷
- 主播拚幸福 王怡仁人母享受遛兒樂
- 棒球》照付何紹彬薪水 崇越勉：讓台灣棒球更好
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 埔里國小學童染頭蝨 引家長恐慌
- 日職》廖任磊控球差、球卻很有威力 讓教練大讚
- MLB》「沒有簽約金！」何紹彬勇於逐美夢（影音）
- 〈田舍生活〉貓兒的天然床墊
- 為牽制中國 日本擬修法贈東協國家二手軍車
- 〈熱門族群〉老船拆、新船少 散裝航運迎好年
- MLB》一壘砲手哈斯默想要10年大約 讓皇家隊頭大
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government agency heads cautioned over comments
- 相愛容易相處難 黎明樂基兒婚姻4年玩完
- 女模懸吊摩天樓玩命
- 全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pans Spain over deportation of Taiwanese
- 中鋼1月獲利飆 Q2盤價漲千元以上
- 正妹私密照臉書社團流傳 怒告男網友卻認錯人...
- 毒殺當整人節目? 印尼女嫌收2千3
- 環球晶股臨會 順利通過4議案
- 公平會調查雞價 防業者藉機聯合抬價
- 巡演體力超強 55歲歌神自嘲機場狂嗑飯
- MVP埋伏「91連線」照樣殺！
- 法人預估：長榮航今年營收可望年增2位數
- 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 養生保健》不再忘東忘西 生活求變、旅行強健大腦
- 解便秘 醫師提醒：多攝取高纖、還要配合這件事…
- 棒球》滿壘也能跑！ 這隊玩「三盜壘」讓對手傻眼（影音）
- 基隆中山一、二路拓寬 3/1山側切換海側
- 頭份清潔隊定點垃圾收集點 將管制
- 新發現7種昆蟲 全國只有金門大膽島看得見
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：杉林農會選舉餘波盪漾 內場派指控水利會介入
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分