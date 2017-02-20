賴清德表態續留台南 推薦吳秉叡選新北市長
2017-02-20 11:48
賴清德推荐立委吳秉叡是新北市長的適合人選。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德是否要參選新北市長，地方傳言不斷，賴清德今天間接表態將續留台南，並推薦立委吳秉叡是新北市長的適合人選。
對於前行政院長蘇貞昌表示，「如果賴清德市長要來故鄉新北市選市長，我們願意支持他，我願意當他的總幹事；若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。
賴清德今天表示，感謝蘇前院長的器重，也感謝吳秉叡委員的好意。但他目前是台南市長，全心全意放在市政上，目前台南市重大建設正都進入關鍵期程，尤其是鐵路地下化跟0206地震、維冠大樓的重建，都需要他親自負責。
賴清德表示，新北市長人才濟濟，別的不談，光談有意願的禮讓的吳秉叡委員來講，他們認識廿幾年，吳本身是法官，在立法院問政專業，也擔任黨團幹事長，是國會領袖。另外，吳對新北市經營也20年，對新北市非常了解，對新北市未來發展也有很大的熱忱。他是新北市人，對未來新北市的發展也很關心，但在諸多人才都可堪做為下任新北市長人選，吳秉叡就是很適合的人選，也祝福他未來初選能夠順利。
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