拒絕補助228紀念會？ 僑委會澄清：已責成辦理

2017-02-17 17:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞特蘭大台灣同鄉會日前指控當地僑教中心拒絕其228紀念音樂會的補助申請。僑委會今天澄清表示，該會對紀念228活動樂觀其成，但事先並不知情，現已責成僑教中心儘速輔導申請，包括同鄉會擬展示的文宣品，亦可逕洽僑教中心辦理。

亞特蘭大台灣同鄉會日前向僑委會僑教中心申請228紀念會補助款，但僑教中心並未積極回應，甚至以「僑委會向來不補助政治性活動，只補助教育、文化類別活動」等理由意圖勸退。亞特蘭大台灣同鄉會因此憤而向電視媒體爆料，並指僑委會「黨國舊思維陰魂不散」。

僑委會昨晚在第一時間對外說明此案，今年是228事件70周年，海外各地僑社紛紛發起紀念活動，僑委會相當關懷與重視，目前已補助德國、奧地利、紐西蘭、加拿大多倫多、溫哥華，以及美國洛杉磯、金山等地多個僑團舉辦紀念活動經費。僑委會也協助「海外二二八遺屬返鄉團」在228前夕返台參與各項紀念追思活動，希望能將撫慰、緬懷的心意傳遞給所有受害者家屬。

關於亞特蘭大台灣同鄉會一案，僑委會昨晚則表示總會並未收到相關經費申請資料，將了解實情後再予處理。同鄉會今投書本報再次聲明，該同鄉會自成立以來甚少申請補助，此次適逢228事件70週年，特集合愛台人士籌辦紀念會，「向政府申請補助款是理所當然」，但卻被僑教中心以「不補助政治性活動」婉拒。

同鄉會質疑，當地僑教中心曾紀念抗戰勝利70年，僑社也辦理元旦升旗與雙十晚會等，「難道都不是政治活動？」同鄉會呼籲政府落實轉型正義，同時要求外交部指定外館領事參加紀念會，且須代表政府向僑民道歉；同鄉會也要求僑教中心應展出紀念文與海報並陳列手冊。

僑委會今天則再次正式回應同鄉會指控表示，僑委會對紀念228活動樂觀其成，但事先並不知情，現已責成僑教中心儘速輔導申請，包括同鄉會擬展示的文宣品，亦可逕洽僑教中心辦理。僑委會也會協請各地駐外僑務人員協助同鄉會舉辦228紀念相關活動。