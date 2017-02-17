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稱青島啤酒也是黨產 邱大展：黨產會要向共產黨追討

2017-02-17  12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展今早召開記者會，搬出首度曝光的齊魯公司在中國青島成立第一手史料，證明青島啤酒是國民黨黨產，並要求黨產會應依照黨產條例，向中國共產黨追徵這些財產。

邱大展表示，根據黨產條例規定，民國34年8月15日以後，國民黨所有財產都要申報，即便已經轉賣、現在不是國民黨的也要申報，原先遺棄在齊魯公司倉庫的舊資料出土，資產表、損益表都保留下來，證明齊魯在山東青島的土地、房產都是合法財產，更是國民黨的。

邱大展說，以前都說青島啤酒和國民黨有關，今天國民黨就把證據拿出來，青島以前被德國人占領，一戰後青島應移交給中華民國，但卻被日本給接收，二戰後，國民黨再派陳果夫買下相關資產。

邱大展呼籲，國民黨的財產卻被共產黨拿走，建議黨產會應馬上進行調查，幫國民黨把青島啤酒要回來，不當黨產要去追，去跟中國調查，不追就代表國民黨的齊魯公司合法，不追黨產會就是瀆職。

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  • 國民黨行管會主委邱大展今秀出首度曝光的史料，證明青島啤酒是國民黨黨產。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨行管會主委邱大展今秀出首度曝光的史料，證明青島啤酒是國民黨黨產。（記者陳鈺馥攝）

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