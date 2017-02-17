陳庚金要軍公教打混 郝龍斌：我沒聽見

2017-02-17 10:54

〔記者王捷／台南報導〕國民黨主席參選人郝龍斌南下固票，直攻台南鐵票區，席間郝龍斌說到，年金改革對軍公教是不公平的，但問到郝龍斌對前行政院人事行政局長陳庚金昨日在公開場合中，呼籲軍公教「能混就混、能撈就撈」拖垮政府一事，郝龍斌說他沒有聽見。

今日上午，郝龍斌在台南市議員謝龍介陪同下，在南區演說時表示，他從來沒有批評過黨內任何人，國民黨沒有分裂的本錢，他為何要參選黨主席，就是要讓國民黨在2018選舉得勝，不要讓民眾覺得民進黨不好，就投給國民黨，國民黨要改革，獲得民眾的心。

郝龍斌說，最近有一份民調結果顯示，前總統馬英九的聲望比現任總統蔡英文還高，這表示蔡政府執政失去人心，還給馬英九清白，尤其最近蔡政府高喊年金改革，踐踏了軍公教的尊嚴，蔡政府主張要犧牲這一代，照顧下一代，但他精算過，如過砍了18％維持不到10年，這是犧牲這一代，欺騙了下一代。

但問到了陳庚金16日高喊「軍公教能撈就撈、能混就混」一事，郝龍斌說他沒聽見，不過不只年金改革，民進黨最近的政策如一例一休、核食進口都引起民怨，所以最近一份民調馬英九的聲望才比蔡英文高，民進黨要好好反省改進。