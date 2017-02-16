中國高分貝抗議 管碧玲訪印度能見度反暴增
2017-02-16 16:51
〔記者曾韋禎╱台北報導〕民進黨立委管碧玲率吳玉琴、陳曼麗訪問印度，反因中國高分貝抗議，獲得印度媒體的廣泛報導。管碧玲表示，印度是台灣外交不可思議的漏洞，需要加速補救，中國的抗議，也反映此行的成果。
管碧玲今在臉書引述多則印度媒體報導指出，中國學者早在他們出發前就嗆印度在「玩火」，果然這一趟的外交戰火十分旺盛。
她說，印度媒體今天持續報導國會議員訪問團引發中國強烈抗議；中國外交部發言人以「打台灣牌、玩火」這種強烈的字眼進行「外交交涉」，印度政府則輕描淡寫地打臉中國的抗議，讓全國性媒體廣為報導，用「Brush off」、「Dismisses」等字眼描述印度政府的回應，更大大的提昇這次訪問的能見度。
管碧玲表示，在這個時間，台灣的國會議員分別在印度、馬來西亞、美國訪問，馬來西亞團甚至巧遇馬國觀光部長，中國都沒說話，但對印度訪問團的行動，卻用高規格的外交抗議在處理。
她認為，這是蔡英文政府新南向的氛圍有做起來，對印度最具意義，中國才要強力反應，也顯示中國不願看到台灣佈局印度，要封鎖台灣，希望台印維持現在的交流規模。
管碧玲指出，印度是台灣外交不可思議的漏洞，無論是亞洲和平的安全戰略，或著眼於廣大市場，台灣過去對印度的陌生與疏離，導致交流上的薄弱，是非常不可思議的事。將來在討論新南向時，印度是最需要加速補救的漏洞。台灣在印度要加速布局，姿態可以細膩，決心要非常堅強。
她表示，代表團這趟非常認真，每天都做到台灣時間凌晨一、兩點，還有許多專家學者協助各方面的溝通，對媒體能見度產生非常大的效果，更因此引發中國的抗議，這也反映他們的成果。
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