汪笨湖辭世 徐國勇：推崇他對台灣的貢獻

2017-02-16 13:04

〔記者李欣芳／台北報導〕政論節目主持人、媒體名嘴汪笨湖今天病逝，行政院發言人徐國勇今天中午受訪表示，對汪笨湖的過世感到很難過、很不捨，他並推崇汪笨湖在台灣文學方面、媒體與政界方面，都有相當的影響力，對台灣有相當的貢獻。

徐國勇透露，「我與汪笨湖大哥其實有相當好的交情」，去年他接任政院發言人之後曾去醫院探視汪笨湖，雙方談了一個多小時，汪笨湖握著他的手，一度不讓他離開，今年農曆過年時，汪笨湖還寄了一箱蘋果給他。

徐國勇回憶，當時汪笨湖在精神、體重的控制等各方面都還好，但因全身出汗，他感到不捨。

徐國勇說，他當時有向行政院長林全報告，林全對汪的健康情況相當關心，他因此向汪笨湖表示，「院長特別關心你！」汪說：「真的嗎？」徐則說「向院長報告後才來看你的！」汪笨湖因此相當感謝林全對他的關心。