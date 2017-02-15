日本明載釣魚台為領土 我駐日代表處抗議

釣魚台與台灣本島相對位置圖。（資料照，記者簡惠茹翻攝）

2017-02-15 21:23

〔記者呂伊萱／綜合報導〕日本文部科學省昨日公布「學習指導要領」修訂案，首度明文記載釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）是日本領土。我駐日代表處向日方表達嚴重抗議，強調釣魚台是中華民國領土。

日本文科省於14日公布中小學「學習指導要領」修訂案，在社會科部分，明文記載我國釣魚台列嶼、竹島（韓國稱獨島）與北方領土皆為日本的「固有領土」，尤其針對釣魚台部分寫明「不存在領土問題」。「學習指導要領」具法律拘束力，日媒指出日本政府此舉是想在學校貫徹領土教育。

關於釣魚台與竹島等爭議島嶼，雖然日本中小學的社會科教科書中將之記載為日本領土，但之前並未列在「學習指導要領」中，僅在中學地理科記載北方領土是日本固有領土，另在中學社會科「補充指導要領」解說書中補充寫道釣魚台與竹島是日本固有領土。

我駐日代表處今表示，對此已向日方表達嚴重抗議，並再次重申釣魚台列嶼是中華民國固有領土，日方任何意圖損及中華民國主權的舉措均屬無效。駐日代表處呼籲日方，基於「擱置爭議，共同開發」之精神，與中華民國共同維護東海和平與繁榮，避免目前極為友好的台日關係因相關議題受到影響。