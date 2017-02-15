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試乘機捷有感 柯文哲：北捷WiFi年底前啟用

2017-02-15  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（15）日下午視察桃園機場捷運A1台北車站，並試乘機捷；柯文哲指出，機捷看起來只有WiFi贏北捷，其他差不多，機捷全線免費上網，台北捷運也會在年底完工，「絕對會提早完成」。

綜合媒體報導，柯文哲今日下午視察桃園機場捷運A1台北車站，並試乘機捷，返程後柯文哲又赴「台北行旅廣場」聽簡報，之後走至北門郵局前接受媒體訪問；媒體提及對機捷有免費上網想法，柯文哲表示，機捷全線免費上網，台北捷運也會在年底完工，「絕對會提早完成」。柯文哲並指出，機捷看起來只有WiFi贏北捷，其他差不多。

此外，柯文哲表示，以北門為中心的西區門戶，第一階段逐漸完成，像台北行旅廣場等、機場A1台北車站的地下連通道，若機捷開放，初估桃機台北車站1年約有1000萬人次出入，所以北門將變國門，附近景點要重新設計，預計世大運前完工。

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  • 柯文哲今（15）日試乘機捷後指出，機捷看起來只有WiFi贏北捷，其他差不多，機捷全線免費上網，台北捷運也會在年底完工，「絕對會提早完成」。（記者方賓照攝）

    柯文哲今（15）日試乘機捷後指出，機捷看起來只有WiFi贏北捷，其他差不多，機捷全線免費上網，台北捷運也會在年底完工，「絕對會提早完成」。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，試用列車上手機無線充電。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，試用列車上手機無線充電。（記者方賓照攝）

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