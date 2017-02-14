賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局

有媒體報導指出，賴清德曾期望能到國安系統歷練，但消息外流後，外界卻以「朱立倫模式」形容，因此讓他打消念頭。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-02-14 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德的政治動向近來引起各界關注，昨天更傳出是總統蔡英文考慮的總統府秘書長人選之一。但有媒體報導指出，賴清德曾期望能到國安系統歷練，但消息外流後，外界卻以「朱立倫模式」形容，因此讓他打消念頭。

據《聯合報》報導，總統府曾考慮讓賴清德接下行政院副院長或國安會秘書長，用意在於給賴累積中央政府任職的歷練經驗。但賴清德遲遲沒有給予總統府回覆，幕僚再次詢問賴清德意願時，他才表達婉拒之意。

報導也提到，後來府方才得知賴清德婉拒的原因，可能是當初消息外傳後，有人以「朱立倫模式」來形容他，也就是先接任中央職位後，再參選新北市長，賴清德不想被如此的類比，因此打消轉進中央的念頭。