| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局

有媒體報導指出，賴清德曾期望能到國安系統歷練，但消息外流後，外界卻以「朱立倫模式」形容，因此讓他打消念頭。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-02-14  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德的政治動向近來引起各界關注，昨天更傳出是總統蔡英文考慮的總統府秘書長人選之一。但有媒體報導指出，賴清德曾期望能到國安系統歷練，但消息外流後，外界卻以「朱立倫模式」形容，因此讓他打消念頭。

據《聯合報》報導，總統府曾考慮讓賴清德接下行政院副院長或國安會秘書長，用意在於給賴累積中央政府任職的歷練經驗。但賴清德遲遲沒有給予總統府回覆，幕僚再次詢問賴清德意願時，他才表達婉拒之意。

報導也提到，後來府方才得知賴清德婉拒的原因，可能是當初消息外傳後，有人以「朱立倫模式」來形容他，也就是先接任中央職位後，再參選新北市長，賴清德不想被如此的類比，因此打消轉進中央的念頭。

廣告
  • 有人以朱立倫（右）模式來形容賴清德，也就是先接任中央職位後，再參選新北市長。（資料照，記者賴筱桐攝）

    有人以朱立倫（右）模式來形容賴清德，也就是先接任中央職位後，再參選新北市長。（資料照，記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安會 朱立倫 總統府 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.