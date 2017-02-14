司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的

2017-02-14 00:22

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議分組會議即將在20日召開，預定出席代表將有75人，13日晚間流出一份已徵詢參與分組會議的名單，法務部政務次長陳明堂表示，這份名單中的人選約有8成是對的，但有些學者出國，還無法聯絡上，加上律師公會還沒提供參與名單，預定15日確定名單才會出爐。

司改國是會議經由票選和推薦產生的出席代表包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表，總計75人；目前實際能參加人選還喬不攏，加上少數已答應參與的人選倒底該分哪一組，相關人士也有不同意見，例如台大教授林鈺雄，原本要參加第3組「建立權責相符、高效率的司法」，卻被分到第5組「建立維護社會安全的司法」，因此至今無法定案。

20日起將分成5組討論，預定每2週開會一次，6月24、25日召開大會，由總統蔡英文親自主持，這5組包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」、以及「建立維護社會安全的司法」。

院檢方票選代表如下：最高法院院長鄭玉山、高等法院法官陳憲裕、桃園地院法官毛松廷、台中地院法官賴恭利、高雄少年及家事法院法官李明鴻、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北地檢署檢察官林達，法務部檢察司副司長余麗貞、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕、台南高分檢檢察官林志峯。

外傳的已獲徵詢的委員名單如下：

1、保護被害人與弱勢者的司法

毛松廷 桃園地方法院法官

蔡炯燉 司法院副院長

林志峰 台南高分檢檢查官

姚崇略 高雄地檢署檢察官

黃致豪 律師

張文貞 台大法律系教授

謝世民 中正大學哲學系教授

黃嵩立 陽明大學公共衛生研究所教授

李俊億 台大法醫所

趙儀珊 台灣大學心理系助理教授

陳旻園 台灣原住民政策協會理事

王薇君 中華民國兒童權益促進協會理事長

陳龍綺 攤商

阮文雄 天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室

2、建立全民信賴、公正專業的司法

鄭玉山 最高法院院長

張升星 台中高等行政法院法官

吳巡龍 澎湖地檢署檢察官

蔡碧玉 司法官學院院長

尤伯祥 義謙法律事務所主持律師

林明昕 台灣大學法律學院教授

陳俊宏 東吳大學政治系副教授

吳重禮 中研院政治研究所研究員

石賜亮 台北市企業經理協進會理事長兼悠美國際公司董事長

王金壽 成大政治系教授

黃怡碧 兩公約實施監督聯盟

王文玲 聯合報司法記者兼國際透明組織台灣分會監事

邱欽庭 財團法人投資人保護中心董事長

范立達 資深記者兼作家、新聞評論員

3、建立權責相符、高效率的司法

賴恭利 台中地院法官

林孟皇 台灣高等法院法官

林達 台北地檢署檢察官

陳瑞仁 新竹地檢署檢察官

陳重言 華亞協和法律事務所律師

李佳玟 成功大學法律系教授

楊永年 成功大學政治經濟研究所教授

蔡博芳 台北醫學院人文所

湯京平 政治大學政治系教授

廖英藏 犯罪被害人保護協會常務董事

孫一信 中華民國智障者家長總會副秘書長

薛明玲 中華民國財金智慧教育推廣協會理事長

張娟芬 作家兼社會運動者

馮賢賢 導演兼資深媒體人

4、建立參與、透明、親切的司法

陳憲裕 台灣高等法院法官

陳欽賢 台南地院法官

蔡元仕 宜蘭地檢署主任檢察官

江惠民 台中高分檢檢察長

張靜 台灣陪審團協會理事長

顏厥安 台大法律系教授

杜文苓 政大公共行政系教授

陳瑤華 東吳大學哲學系教授

林常青 成功大學經濟系副教授

張維志 Opendata.tw計畫負責人

江元慶 世新大學兼任助理教授

何錚錚 器官移植捐贈登錄中心董事

謝明珠 東京語文學院副校長

路平 作家

5、建立維護社會安全的司法

李明鴻 高雄少年及家事法院法官

許仕楓 法官協會理事長

余麗貞 法務部檢察司副司長

陳宏達 基隆地檢署檢察長

賴芳玉 律師

林鈺雄 台大法律系教授

周愫嫻 台北大學犯罪學研究所教授兼所長

楊士隆 中正大學犯罪研究中心主任

章光明 中央警察大學行政警察系暨警察政策研究所教授

華筱玲 台大醫學院教授兼醫師

劉淑瓊 台大社會工作學系副教授兼台灣醫療改革基金會董事長

林文蔚 宜蘭監獄監所管理員

劉北元 作家兼更生團契志工

王以凡 基隆地院主任調查保護官

紀惠容 勵馨基金會執行長