柯文哲：台灣藍綠對立漸逝 卻掉入世代戰爭泥沼
2017-02-13 22:08
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天接受電視台專訪表示，北市府分析支持者民調，發現40歲是一個明顯的轉折點，40歲以下高支持度，40歲以上支持度降低，可以相差40%。柯文哲說，這個現象象徵了從洪仲秋事件、太陽花運動後產生的「世代對立」。他感嘆地說，台灣從2014年之後藍綠對立逐漸式微，但卻掉入了一個名為「世代」的泥淖中。
柯文哲於節目表示，1994年到2014年台灣是被藍綠壟罩，2014年打完選戰後自己的競選團隊都搞不清楚怎麼贏，後來到2016年後看數據發現，2014年是一個世代戰爭。他說，世代間那麼大的鴻溝是怎麼形成，怎麼去面對將會是很大的問題。
柯文哲提到，自己70歲以上的支持度不到25%，節目來賓周玉蔻提到，柯文哲有沒有考慮恢復老人年金。柯文哲強硬地說不要，強調這是信念；他說，全國社會學大學教授找來問重陽敬老金合不合理，「我保證95％都說不合理」。
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