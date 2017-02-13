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捐款助打年改訴訟戰 綠委要林美珠換掉林三貴

2017-02-13  20:54

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨南市立委林俊憲今天在臉書上指出，全國公務人員協會準備對政府打官司，李來希自爆勞動部常務次長林三貴不但親訪、還慨捐一萬元，送錢上門幫忙打官司對抗年金改革。林俊憲強烈批判，明清戰場上的吳三桂，引清兵入關，遺臭萬年；年改戰場上的林三貴，出錢幫李來希打官司，是否也想遺臭萬年？

林俊憲表示，年金改革是國家重大政策，林三貴身為勞動部次長，是高級文官，既然不認同政府重大政策，就不該繼續戀棧權位，應主動下台。

他強調，若林三貴不能知所進退，會要求勞動部長林美珠應予撤換，讓認同改革的人一起打拚。因為年金再不改革，國家會被吃垮，年改戰場上，容不得半點退讓，「身為高級文官若不支持又不配合國家政策，請你離開」。

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  • 勞動部常次林三貴。（資料照，記者劉信德攝）

    勞動部常次林三貴。（資料照，記者劉信德攝）

  • 立委林俊憲在臉書指勞動部常次林三貴捐款一萬元助打年改訴訟戰，他要求林美珠換掉林三貴。（記者王俊忠翻攝）

    立委林俊憲在臉書指勞動部常次林三貴捐款一萬元助打年改訴訟戰，他要求林美珠換掉林三貴。（記者王俊忠翻攝）

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