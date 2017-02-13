司改國是會議20日展開 不談廢死不談特赦扁

2017-02-13 17:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕司法改革國是會議的分組會議，將在下週一（20日）展開，司改國是會議籌備會今天舉行最後一次會議，確定「分組會議」分為五組，其中法官退休金給付列入分組議程，不過，前總統陳水扁的特赦問題與廢死則不在司改國是會議討論。

總統府今天舉行籌備會議會後記者會，副召集人瞿海源被問到國是會議是否會處理前總統陳水扁的特赦問題？他說，司改國是會議當初就說清楚不談個案，談個案會沒完沒了，「也有人說法辦馬英九是重要司改，但這是個案」，而特赦問題不是這個國是會議要談的，特赦是總統府和法務部就特赦法可以處理的。

至於廢死議題？瞿海源說，這次國是會議向民間和社團收集議題，沒人提到廢死議題，因此這次不談廢死。但他認為最重要理由，是國是會議不宜談特定政策要怎樣，其他相關人權問題例如謀殺案的被害人、被害人家屬、甚至殺人者的人權，則會在人權小組討論。

法官退休給付是否列入？司改國是會議籌備會副召集人、司法院長許宗力說，司法院會提出方案跟總統府討論，盼能趕在立院本會期結束前送入，「全國法官會共體國家艱難，不會鐵板一塊，對退休給付不能夠改」。

許宗力說，國是會議結束已經6月底，而立法院本會期就要處理公務員的退休給付，所以司法院會先提出建議跟總統府討論，若有共識就送立院，無共識才到國是會議討論。

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