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槓黨產會 馬辦：馬一向重視轉型正義

徐巧芯強調，高等行政法院最近在有關黨產會的裁定書中，特別提醒政府，「要注意正當法律程序，體察法律規範目的，謹守法治原則，避免損及人民權利。」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-13  16:30

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九昨日痛批行政院不當黨產處委員會違法違憲，並在致詞時談及轉型正義，與黨產會隔空交火，馬英九辦公室今表示，馬一向重視轉型正義，早在20多年前就參與二二八事件平反工作至今，推動轉型正義沒有人反對，但絕不是拿來當成政治鬥爭工具，更不能假借「轉型正義」之名，實質上摧毀台灣最驕傲的民主與自由。

馬辦發言人徐巧芯表示，「轉型正義」在台灣已經做了20多年，並非民進黨執政才開始進行。馬前總統一向秉持「面對歷史，就事論事，面對家屬，將心比心」的嚴謹態度，制訂「二二八事件處理暨賠償條例」、成立二二八基金會，處理賠償申請、真相調查、社會教育、推動平反名譽，設立國家級二二八紀念館等工作。

徐巧芯說，政黨財產若確有不法，本就可採取司法途徑。近日最高法院認定救國團所在的志清大樓產權屬於國家、應歸還國產署並補繳5年多的租金，就是一個很好的例子，證明不必使用涉嫌違憲的黨產會一樣可達到「轉型正義」的目的，而沒有違憲、違法的後遺症。

徐巧芯強調，高等行政法院最近在有關黨產會的裁定書中，特別提醒政府，「要注意正當法律程序，體察法律規範目的，謹守法治原則，避免損及人民權利。」她質疑，黨產會高喊轉型正義大旗，卻已涉嫌違憲的手段從事不正義的工作，越來越像威權體制下的機關；「轉型正義」反被拿來作為「違反正義」的政治鬥爭工具，實在令人憂心。

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