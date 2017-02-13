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郝柏村談92共識「建言」 遭網友嗆爆

2017-02-13  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長郝柏村參加新同盟會活動時上台致詞表示：「九二共識是二千三百萬人民維持和平安定幸福唯一保障」、「按照九二共識，才可以萬事如意」這樣的言論慘遭網友們嗆爆，有人諷郝柏村是「不肯回中國的特權中國人」。

根據中評社報導，郝柏村出席由退役將領所組成的新同盟會新春團拜活動時致詞表示：「希望台灣二千三百萬同胞大家今年要認清，九二共識就是維持現狀，要維持現狀就是九二共識，凡是懷疑九二共識，或是希望拐彎抹角的，最後都要失敗。」

除此之外，郝柏村還說：「國民黨建立中華民國，為台灣人民締造兩岸和平，讓台灣人民當家作主，也為台灣人民走入全世界，所以愛台灣不是愛中華民國，要愛中華民國才是愛台灣。」

郝柏村給台灣人民的「建言」慘遭網友嗆翻，網友們表示：「不講三民主義統一中國了嗎」、「日本人都回去了，中國人從來沒回去中國」、「92共識本身就是一個拐彎末角」、「到底為什麼不搬去中國住」、「怕你的兒子票太多？」、「不承認92不知不覺也快1年了，也沒怎樣啊」。

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  • 郝柏村出席新同盟會春節團拜聯誼會時，上台致詞的一番話掀起討論。（資料照，記者姚介修攝）

    郝柏村出席新同盟會春節團拜聯誼會時，上台致詞的一番話掀起討論。（資料照，記者姚介修攝）

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