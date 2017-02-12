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反對年金改溯及既往 李來希嗆打訴訟戰

全國公務人員協會理事長李來希說，如果主政者霸道如常，毀棄信賴保護原則，「訴訟與釋憲已箭在弦上」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-12  06:52

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革即將修法，行政院和考試院正研擬草案，但退休軍公教團體擬替公務員年金爭議打官司。全國公務人員協會理事長李來希說，如果主政者霸道如常，毀棄信賴保護原則，「訴訟與釋憲已箭在弦上」。

綜合媒體報導，李來希表示，若是未來通過法案，將先遊說立委，要求立法院自行請求釋憲，這條路如果不行，就發動40多萬退休軍公教人員個別提起訴訟。

「如果修法溯及既往，今天剝奪張三（的權利），明天就是李四。」李來希說明，民進黨政府揚言毀棄信賴保護原則，年金改革將勢必溯及既往，那他們只好透過訴訟和釋憲方式來處理。

「大家不要認為公務員很愛錢。」李來希說，1個月減2萬元，1年24萬，30年就是700多萬，「當你的權利遭到剝奪，你會不會訴訟？大家要將心比心。」。他還說，此種無法讓人民安心的主政者，下18層地獄都不為過。

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