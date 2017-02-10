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試辦電競替代役 藍綠立委全力修法推動產業

2017-02-10  12:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕電子競技正式納入替代役專長項目，電子競技運動協會理事長、民進黨立委鄭寶清，與立委陳其邁、國民黨立委李彥秀、數位政委唐鳳等召開電競替代役記者會。鄭寶清、李彥秀與陳其邁不約而同表示，將繼續推動修法，活絡電競產業。

鄭寶清表示，台灣有745萬名遊戲玩家，年產值於500億元，新政府以的高效率、唐鳳政偉跨部會以及立委跨黨派協調下，將電競納入替代役專長項目，盼能保障選手，讓產業大大發展，但此部分仍有許多要努力之處，將會在本會期盡全力推痛修法，建構電競價值。

李彥秀表示，在經歷公聽會後，電競產業的替代役問題跨出一大步，解決電競選手過去因兵役導致生涯中斷的問題，其實有許多企業都願意投資發展電境產業，未來將針對電競選手的勞資問題、兵役問題、代言贊助、產業專法等配套措施上，持續努力討論與修法。

唐鳳指出，在十月公聽會，有將選手的訴求逐字記錄並做為議程，後續再將討論的過程放上網，起初在PTT、Mobile01及巴哈姆特雖有情緒性留言，但通常在第5個留言都會提出未曾想過的具體建議，這也是鄉民所謂「專業的五樓」，這些意見也會帶進討論。

文化部主秘陳濟民指出，本次電競替代役為試辦階段，10名名額的甄選將於2月24日截止，希望更多店競選手參與推動；教育部技職司專委姜秀珠表示，目前開放學校於四技二專甄選入學，針對相關發展特色列入備審資料中，這對電競人才培力相當有優勢。

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  • 電競選手納入替代役專業項目，民進黨立委鄭寶清、陳其邁，以及國民黨立委李彥秀等，承諾本會期將繼續修法推動電競產業。（記者鄭鴻達攝）

    電競選手納入替代役專業項目，民進黨立委鄭寶清、陳其邁，以及國民黨立委李彥秀等，承諾本會期將繼續修法推動電競產業。（記者鄭鴻達攝）

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