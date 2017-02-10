救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
〔記者楊國文／台北報導〕位於台北市黃金地段松江路的救國團總部「志清大樓」房產，登記為中華民國所有，但長期遭救國團占用，七年前國有財產署興訟索討此國有地，最高法院今判決救國團無權占用志清大樓1至5樓、地下1、2樓共6900平方公尺（2087坪）樓地板面積，應返還國有土地，還須回溯從100年8月5日起，按月給付租金76萬7029元至返還房產為止，至今天為止應支付5138萬元，全案確定。
救國團總部目前使用志清大樓的三至五樓，一、二樓則由救國團等三家公司一起使用，中央社使用六至八樓，榮工公司使用九至十四樓，本案國有財產署訴訟標的是一至五樓、地下室一、二樓由救國團占用的部份。由於該棟大樓位處捷運站旁，附近各大金融機構、證券商林立，土地價值不斐，屬北市黃金路段之一。
國有財產署主張，政府擁有志清大樓土地將近6成使用權，救國團無權占用志清大樓1至5樓、地下1、2樓共6900平方公尺（2087坪），訴請返還房地，並追討相當於租金的不當得利每月97萬元。
台北地院認定救國團擁有志清大樓近3成所有權，判國產署敗訴；北院根據教育部89年答詢內容、行政院81年專函，認定志清大樓68年由救國團、中央社出地，與榮工合建而成，三方協議依持分比率管理、使用，迄今仍有效，故救國團有合法分管約定的使用權源，非無權占有，判國產署敗訴。
但高院認為，救國團在41年10月31日成立後，隸屬國防部總政治部，58年12月23日解除雙方隸屬關係，後來教育部將本案志清大樓無償提供救國團使用，雙方成立借賃契約，因年代久遠，已無法查證當初有無訂立使用期限，現在國有財產署提告要求返還志清大樓，救國團提不出合法使用權利的證明資料，即屬無權佔用，應將大樓返還國產署。
救國團不服，上訴最高法院，最高法院採信高院判決見解無誤，今駁回救國團上訴案確定。
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標題：救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
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