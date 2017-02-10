前主播大爆料！ 邱惠美與白狼十指緊扣又擁抱

邱惠美臉書有與「白狼」張安樂合影。（擷取自邱惠美臉書）

2017-02-10 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥涉入外遇風波，被認為是童仲彥新歡的邱惠美，同時也是中華統一促進黨主席「白狼」張安樂的乾女兒。對此前《TVBS》主播何啟聖在臉書上大爆料，放出邱惠美和白狼十指緊扣的照片。

何啟聖昨日於臉書上表示，棠棠（指邱惠美）一開始是邀郎哥總裁（白狼）加入黃埔獅子會，會費3萬元，結果郎哥一給就是10萬，之後郎哥總裁每次出席活動，都會再給10萬元，可見他對邱惠美的疼愛。

何啟聖指出，郎哥總裁在中和四號公園附近有住處，鄰近的居民透露，棠棠曾經以此為家，甚至還把她與郎哥十指緊扣的照片上傳臉書，似乎是在宣示主權。

何啟聖表示，由於棠棠行事高調又過於積極，所以郎哥曾跟她保持過距離，但邱惠美實在太會勾人了，所以才留下兩人擁抱或牽手的照片。