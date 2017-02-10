| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

前主播大爆料！ 邱惠美與白狼十指緊扣又擁抱

邱惠美臉書有與「白狼」張安樂合影。（擷取自邱惠美臉書）

2017-02-10  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥涉入外遇風波，被認為是童仲彥新歡的邱惠美，同時也是中華統一促進黨主席「白狼」張安樂的乾女兒。對此前《TVBS》主播何啟聖在臉書上大爆料，放出邱惠美和白狼十指緊扣的照片。

何啟聖昨日於臉書上表示，棠棠（指邱惠美）一開始是邀郎哥總裁（白狼）加入黃埔獅子會，會費3萬元，結果郎哥一給就是10萬，之後郎哥總裁每次出席活動，都會再給10萬元，可見他對邱惠美的疼愛。

何啟聖指出，郎哥總裁在中和四號公園附近有住處，鄰近的居民透露，棠棠曾經以此為家，甚至還把她與郎哥十指緊扣的照片上傳臉書，似乎是在宣示主權。

何啟聖表示，由於棠棠行事高調又過於積極，所以郎哥曾跟她保持過距離，但邱惠美實在太會勾人了，所以才留下兩人擁抱或牽手的照片。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張安樂 白狼 童仲彥 邱惠美
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：前主播大爆料！ 邱惠美與白狼十指緊扣又擁抱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.