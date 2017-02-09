藍委挺同婚遭嗆開除黨籍 詹啟賢：黨不是一言堂

2017-02-09 15:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨中常委呂學樟昨日在中常會上，砲轟藍委許毓仁挺同性婚姻，將葬送國民黨未來，主張應將許開除黨籍一事，國民黨主席參選人詹啟賢今日受訪時批評指出，國民黨不應是一言堂。

詹啟賢說，國民黨最大價值是多元及包容，黨不應該是一言堂，這樣才能反映台灣社會現況，有不同聲音及好的價值觀在黨內呈現是好事。

詹強調，每個人對於同性婚姻都有自己的看法，不必把許毓仁挺同婚這件事當成不好的情況。

對於支不支持同性婚姻？詹啟賢則表示，這屬於個人隱私，他不方便表態，但黨內有不同意見，都應該要給予尊重。

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