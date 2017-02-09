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藍委挺同婚遭嗆開除黨籍 詹啟賢：黨不是一言堂

2017-02-09  15:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨中常委呂學樟昨日在中常會上，砲轟藍委許毓仁挺同性婚姻，將葬送國民黨未來，主張應將許開除黨籍一事，國民黨主席參選人詹啟賢今日受訪時批評指出，國民黨不應是一言堂。

詹啟賢說，國民黨最大價值是多元及包容，黨不應該是一言堂，這樣才能反映台灣社會現況，有不同聲音及好的價值觀在黨內呈現是好事。

詹強調，每個人對於同性婚姻都有自己的看法，不必把許毓仁挺同婚這件事當成不好的情況。

對於支不支持同性婚姻？詹啟賢則表示，這屬於個人隱私，他不方便表態，但黨內有不同意見，都應該要給予尊重。

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  • 有意參選國民黨主席的詹啟賢（右）今日接受媒體採訪時，針對國民黨中常委呂學樟主張開除挺同婚的藍委許毓仁黨籍一事表示，國民黨不應是一言堂。（記者方賓照攝）

    有意參選國民黨主席的詹啟賢（右）今日接受媒體採訪時，針對國民黨中常委呂學樟主張開除挺同婚的藍委許毓仁黨籍一事表示，國民黨不應是一言堂。（記者方賓照攝）

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