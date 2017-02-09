寒風中帶妻小陳情 嘉里大榮司機可望復職
嘉里大榮駕駛員曾堉誠的妻兒（中）也在寒風中陪著一起上街陳情。（記者黃邦平攝）
〔記者黃邦平／台北報導〕嘉里大榮物流駕駛員曾堉誠去年打算籌組工會，卻被火速開除，曾帶著1歲多的小兒子找總統蔡英文陳情；勞動部日前裁決業者打壓工會活動「不當勞動行為」成立，命令回復原職、並補償這段期間薪資。
曾堉誠說，過去勞動檢查就查獲公司少發加班費等違法行為，他也多次反映，公司始終沒有誠意改善，後來向台中市勞工局申請調解，去年7月6日開始籌組工會，才過6天就被解僱。
勞動部上月裁決不當勞動行為成立，將罰嘉里大榮違反工會法違法解僱，同時命令公司讓曾堉誠恢復原職、補發薪資；嘉里大榮也通知曾堉誠復職，將加計利息補發薪資，但指稱目前沒有職缺，要先調整人力，3月再報到。
桃園市產業總工會秘書葉瑾瑜說，曾堉誠當初與公司爭議的加班費仍在進行訴訟，公司仍然沒有讓步，明明還在徵人卻謊稱沒缺拖時間，甚至放話準備繼續用訴訟方式折磨勞工。
勞動部勞動關係司裁決科長章鴻年表示，目前將先針對嘉里大榮違法解僱的曾堉誠部分開罰3萬元，業者如果未依照救濟命令復職、發薪，可罰6萬元，且可連續罰，至於業者宣稱讓當事人恢復原職，願意支薪卻要求延後報到，要視當事人是否願意接受，且要衡量公司人力是否真如業者宣稱沒有空缺，否則還是可罰。
曾堉誠說，公司目前的做法似乎沒有誠意要讓他復職，一再拖時間，「蔡英文鼓勵我們自己跟老闆說，結果我說了，卻被打壓」，他要蔡英文和勞動部出來主持公道。
嘉里大榮物流公司強調，復職通知書清楚載明已經在1月26日起回復員工身分，但因分配工作轄區範圍，才會請曾堉誠3月1日再報到；不過，業者也認為，曾堉誠屢屢毀損公司名譽、言語侮辱雇主等偏激行為，並「散佈不實言論，企圖煽動員工不滿情緒、破壞工作秩序，進而對企業運作產生不良影響」，「為還原事實真相及維護本公司權益，後續定當依法進行救濟程序」。
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