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國民黨與社會脫節 韓國瑜：已成沒落貴族

2017-01-17  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕繼郝、吳、柱表態角逐國民黨主席後，前北農總經理韓國瑜也宣布參選。韓國瑜昨受訪時表示，國民黨與社會脫節，現已成沒落貴族，再不改革，明、後年都過不去。

《東森新聞雲》報導，針對國民黨失去政權、淪為國會少數，韓國瑜昨在「雲端最前線」坦言，國民黨沒年輕人，跟社會脫節，多數人不喜歡國民黨，藍軍也對國民黨失望。

韓國瑜聲稱，他跳出來是「多一個選項」，也保證自己會身先士卒、哪邊辛苦往哪走，不會拿黨主席來作威作福，盼選民能支持他，也坦言要集結1萬黨員，突破連署門檻，的確是巨大挑戰、障礙，如果連署過了，「我非常有把握」。

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  • 韓國瑜昨受訪時表示，國民黨與社會脫節，現已成沒落貴族，再不改革，明、後年都過不去。（資料照，記者劉信德攝）

    韓國瑜昨受訪時表示，國民黨與社會脫節，現已成沒落貴族，再不改革，明、後年都過不去。（資料照，記者劉信德攝）

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