國民黨資遣黨工 北市勞動局19日強制協商

2017-01-16 20:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨因組織改造擬資遣738名黨工所衍生的資遣費與退休金問題，台北市勞動局本週四（19日）將召開強制協商會議，國民黨、黨產會、國民黨企業工會將會參與，黨產會方面將由主委顧立雄親自出席。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會於1月4日與國民黨企業工會進行會談，並在會中允諾本會願意參與台北市勞動局召開的強制協商，因此次協商涉及勞工權益，牽連甚廣，為完善考量勞工權益，黨產會將會在參與勞資強制協商後，於下週一委員會議進行通盤討論。