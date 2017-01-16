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國民黨資遣黨工 北市勞動局19日強制協商

2017-01-16  20:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨因組織改造擬資遣738名黨工所衍生的資遣費與退休金問題，台北市勞動局本週四（19日）將召開強制協商會議，國民黨、黨產會、國民黨企業工會將會參與，黨產會方面將由主委顧立雄親自出席。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會於1月4日與國民黨企業工會進行會談，並在會中允諾本會願意參與台北市勞動局召開的強制協商，因此次協商涉及勞工權益，牽連甚廣，為完善考量勞工權益，黨產會將會在參與勞資強制協商後，於下週一委員會議進行通盤討論。

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  • 針對國民黨因組織改造擬資遣738名黨工所衍生的資遣費與退休金問題，台北市勞動局19日將召開強制協商會議。圖為國民黨黨工自救會成員手持陳情書在勞動部外靜坐抗議。（記者楊綿傑攝）

    針對國民黨因組織改造擬資遣738名黨工所衍生的資遣費與退休金問題，台北市勞動局19日將召開強制協商會議。圖為國民黨黨工自救會成員手持陳情書在勞動部外靜坐抗議。（記者楊綿傑攝）

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相關關鍵字： 台北市勞動局 國民黨 國民黨黨工 強制協商 資遣 黨工
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