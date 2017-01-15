阿扁前總統挺誰當下屆高雄市長？陳致中這麼說…
2017-01-15 11:53
陳致中（右）表示，未與阿扁討論到支持誰競選下屆高雄市長這個話題。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取下屆高雄市長，民進黨內5位立委紛紛表態，前總統阿扁挺誰？也引發關注；陳水扁的兒子陳致中今天上午受訪時說，他未與父親聊到此話題。
民進黨內有立委劉世芳、管碧玲、林岱樺、陳其邁、趙天麟等5人，已表態爭取競選下屆市長，近日媒體在5人的民調上大作文章，逼得市長陳菊出面喊話說：「大家要用正派的方法爭取人民認同，不是炒作或用一種暗黑的方式，這樣都沒有辦法得到人民的認同。」
陳菊日前在劉世芳的尾牙餐會上，已公開推薦劉世芳「傳承高雄使命﹗」
但根據媒體民調，陳其邁的支持度暫居領先，尤其陳其邁擁有正義連線的扁系背景，外界普遍認為他在深綠票源這塊，佔有優勢。
對此，陳致中今天上午出席高雄市愛益獅子會的公益活動時，強調民進黨內有民主的初選機制，這是優良傳統，大家良性競爭，爭取選民支持，他樂觀其成；他也透露未與阿扁討論到支持誰競選下屆高雄市長這個話題。
至於陳致中本身是否有重新投入選戰的規劃？他表示目前並未規劃選舉這個部分，會先把博士班學業、廣播工作、服務處服務選民這三方面做好再說。
陳致中今天是以凱達格蘭基金會執行長的身分，出席公益活動，他同時也是愛益獅子會的獅友，該獅子會今天捐贈沙拉油、餅乾、關廟麵等物資，給前鎮區950低收入戶及邊緣戶，幫助他們過個好年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 小英改革5大民生法案 某民調顯示評價最高的是...
- 管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...
- 冷眼集》公親與事主
- 抵舊金山與蔡拚場？ 洪秀柱：她是我們的總統
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 厄瓜多重大車禍 巴士撞校車釀20死17傷
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- 棒球》守備亂糟糟 讓他短打變成「另類」全壘打（影音）
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai signals shift in approach to allies
- 小事一樁 關於善良
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危
- 嫖雛妓檢座 常宣導法律常識
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- 初雪未報到 合歡山凌晨下冰霰
- 太平山最低溫 今降到2度
- 自由廣場》哈佛行，政大當然也行！
- 8米小巷畫雙黃線 民怨設陷阱
- 習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭
- 瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣...
- 方法正確、跑前熱身 慢慢跑出健康
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 〈戀愛大智慧〉真實的愛情
- Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬
- 談任內最糟糕的一天 這件事讓歐巴馬心碎...
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 張艾亞淚訴情斷許孟哲
- 機捷新北產業園區站 停車、標示不足
- 王柏融旅外夢 洪總鼓勵去追
- 蒙愛陪讀班 義賣家具
- 路跑》金門馬拉松十年有成 全馬、半馬今10度低溫起跑（影音）
- 天心比大膽 操手槍爆頭
- 泰山傳出住宅火警 警消即時救出3人
- 回嗆川普 中國外交部：一中原則不可談判
- 中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士
- 祖墳被插牌迫遷 民吼「強搶死人地」
- 國會廢除歐版健保 川普喝采
- 劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀
- 米亞星世界：2017.1/15～1/21
- AV女王騎馬呼巴掌 訪台有求必應
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿扁前總統挺誰當下屆高雄市長？陳致中這麼說…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分