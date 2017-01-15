阿扁前總統挺誰當下屆高雄市長？陳致中這麼說…

陳致中（右）表示，未與阿扁討論到支持誰競選下屆高雄市長這個話題。（記者葛祐豪攝）

2017-01-15 11:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取下屆高雄市長，民進黨內5位立委紛紛表態，前總統阿扁挺誰？也引發關注；陳水扁的兒子陳致中今天上午受訪時說，他未與父親聊到此話題。

民進黨內有立委劉世芳、管碧玲、林岱樺、陳其邁、趙天麟等5人，已表態爭取競選下屆市長，近日媒體在5人的民調上大作文章，逼得市長陳菊出面喊話說：「大家要用正派的方法爭取人民認同，不是炒作或用一種暗黑的方式，這樣都沒有辦法得到人民的認同。」

陳菊日前在劉世芳的尾牙餐會上，已公開推薦劉世芳「傳承高雄使命﹗」

但根據媒體民調，陳其邁的支持度暫居領先，尤其陳其邁擁有正義連線的扁系背景，外界普遍認為他在深綠票源這塊，佔有優勢。

對此，陳致中今天上午出席高雄市愛益獅子會的公益活動時，強調民進黨內有民主的初選機制，這是優良傳統，大家良性競爭，爭取選民支持，他樂觀其成；他也透露未與阿扁討論到支持誰競選下屆高雄市長這個話題。

至於陳致中本身是否有重新投入選戰的規劃？他表示目前並未規劃選舉這個部分，會先把博士班學業、廣播工作、服務處服務選民這三方面做好再說。

陳致中今天是以凱達格蘭基金會執行長的身分，出席公益活動，他同時也是愛益獅子會的獅友，該獅子會今天捐贈沙拉油、餅乾、關廟麵等物資，給前鎮區950低收入戶及邊緣戶，幫助他們過個好年。