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蔣經國銅像遭潑漆 初估花10萬元修復

2017-01-15  10:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕立在基隆碧砂漁港周邊的蔣經國銅像昨日深夜遭自稱「實踐正義騎士團」人員潑漆，並留下白色恐怖元兇、林家血案等字，並貼上特務頭子蔣經國等傳單在銅像基座四周。銅像代管單位基隆市漁業行政科今日上午8時許找來清潔人員將字及傳單清除，初步估算至少要花10萬元維修。

市府產業發展處漁業行政科長何惠玫表示，已經先請廠商清理環境、清除不雅字眼，先進行設施方面的修復與整理，行為人破壞設施部分依漁港法處理；另該銅像權責單位屬於漁業署管轄，漁業行政科只是代管，是否提出毀損告訴，仍待討論。

警方到場採證，發現破壞者利用兩種顏色油漆破壞銅像，在5米高朱紅色銅像上潑灑灰色油漆，6米高基座部分則潑灑橘紅色油漆，目前正在調閱周邊監視器，尋找破壞者的下落。

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  • 基隆市政府派員先將銅像基座的字清除（記者吳昇儒攝）

    基隆市政府派員先將銅像基座的字清除（記者吳昇儒攝）

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