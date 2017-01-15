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出訪過境舊金山 美方高規格禮遇小英！

蔡英文在瓜國總統莫拉雷斯陪同下走訪古城安地瓜。（特派記者蘇永耀攝）

2017-01-15  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文當地時間13日回程過境美國舊金山由美國在台協會理事主席莫健接機，隔天早上蔡英文有參訪行程，美方採高規格禮遇，不但大規模封路，舊金山市警方出動60輛重機替蔡英文開道！

綜合媒體報導，蔡英文參訪第一站是去知名社群網站推特公司，警方出動60輛重機替蔡英文開道，並大規模封路，讓車隊能快速通過。

蔡英文「英捷專案」出訪行程即將結束，預計下午4時搭乘專機返回台。

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