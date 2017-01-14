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柯P這個想法 姚立明覺得很不健康

2017-01-14  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前受訪被問到，是否有聽說台南市長賴清德要參選台北市長的傳聞，脫口說出「賴想的是2020」引發話題。曾任柯競選總幹事的國會觀察基金會董事長姚立明勸告，用這樣的想法來爭取連任很不健康，而且很危險。

對於柯文哲指「賴清德想的是2020」的說法，姚立明在13日《新聞追追追》節目中表示，與賴親近的立委林俊憲已經回應，這是第五、第六手的謠言，他不必多講，只希望柯不要去相信「因為賴清德會選總統，所以不會來台北市」這種事情，還有一些柯的幕僚，認為「蔡英文怕柯2020跟她拚總統，所以2018一定禮讓柯」，這種想法都是不健康而且沒有必要的。

姚立明直言，用這種想法來爭取連任很危險，就像把房子建築在沙子上面，是不穩固的、隨時會變動的。

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  • 台北市長柯文哲日前受訪被問到，是否有聽說台南市長賴清德要參選台北市長的傳聞，脫口說出「賴想的是2020」。（資料照，記者陳志曲攝）

    台北市長柯文哲日前受訪被問到，是否有聽說台南市長賴清德要參選台北市長的傳聞，脫口說出「賴想的是2020」。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 姚立明勸告柯，用這樣的想法來爭取連任很不健康，而且很危險。（圖擷取自年代）

    姚立明勸告柯，用這樣的想法來爭取連任很不健康，而且很危險。（圖擷取自年代）

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相關關鍵字： 2018選舉 台北市長 姚立明 柯文哲 賴清德
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