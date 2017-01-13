領導人未來難連任 謝金河指在政壇領風騷會是這樣的人...

謝金河指出，也許像郭董這樣的人，未來可能會在政壇領風騷，台灣也可能加速政黨輪替。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-01-13 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河指出，未來的領導人要連任會變得很困難，也許像鴻海董事長郭台銘這樣的人，可能會在政壇領風騷，台灣也可能會加速政黨輪替！

謝金河在臉書上以「台灣正期待一個創富的領導者」PO文，他指出在政黨輪替後，新的領導人通常都會有一段不算短的蜜月期，不過總統蔡英文的蜜月期似乎特別短，可能與她的改革戰線拉得太長有關。

謝金河寫道：「范疇先生說，台灣賢人的標準幾乎是「不懂創富卻勇於分配」的人，這樣的情勢遲早走到一個拐點，一個勇敢創富的人可能應運而生。」

謝金河認為，也許像郭董這樣的人，未來可能會在政壇領風騷，台灣也可能加速政黨輪替，未來的領導人要連任也會變得很困難！

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