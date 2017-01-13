台灣2025全面停用核電？專家坦言「不可能」
2017-01-13 09:42
立法院於11日舉行臨時會，通過「電業法部分條文修正案」。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院在前日三讀通過《電業法修正案》，逐步落實總統蔡英文提出的非核家園目標，並在2025全面停止核電廠運轉。但有專家認為，要在2025前全面停用核電基本上不可能。
根據《BBC中文網》報導，清華大學核子工程與科學研究所所長許榮鈞教授談到，綠能設置當然是越多越好，但他強調，無論是風力或太陽能發電都得看天吃飯，變動性大且成本高昂，不像核能或火力發電能全天候運轉，但國內不少人將核能與綠能相提並論，坦言兩者的特性大相逕庭。
許榮鈞指出，為因應氣候劇烈變遷，目前國際趨勢是「減碳優於廢核」，但台灣政府似乎不以減碳為優先，依全台共計1366萬輛機車與775萬輛汽車，加上各地多間小型工廠，導致碳排放量時常過高。他說，無論選用何種能源都有其風險，像是火力和天然氣，可能也會造成居民氣管和肺部的健康問題，核能當然也有風險，但台灣的安全績效在全球一直是名列前茅。
許榮鈞表示，「非核家園」常以德國做為借鏡，但他認為台灣應和日本比較，因為兩者皆是島國，發電只能完全靠自己。許榮鈞提到，即使是311大地震後，日本政府也無法完全徹底廢核，代表其難度相當高。
許榮鈞分析，德國屬大陸型氣候，也能和周邊國家調節、購買電力，且他們GDP高、電費高、氣候涼爽，台灣則是電費低、調漲不易。雖然執政黨勝選固然要履行政策，但他呼籲，台灣應該先衡量自身條件，若只因為意識形態做出選擇，可能會付出將相當大的代價。
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