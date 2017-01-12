吳敦義放話！ 第一輪投票沒領先就離開

2017-01-12 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義9日宣布參選國民黨主席，他今日接受媒體專訪時強調，假如第一輪他沒有得到領先，那他就會離開，吳敦義坦承自己開始得比較晚，但現在離選舉還有時間，目前必須繼續努力下去。

據《聯合報》報導，在國民黨主席選戰裡，洪秀柱在深藍黃復興黨部的選票上，往往被認為帶有優勢。不過也有外界的看法認為，郝龍斌會吸引部分黃復興黨員支持，讓洪秀柱的鐵票減少。

吳敦義則說，黨主席選舉是硬仗，不容易猜到結果也相當辛苦。他認為自己若在首輪選舉如果沒有領先，那麼他就會離開，畢竟如果只得到第三名，就不用再選下了。

吳敦義透露，支持者認為他在黨內時帶著國民黨重返執政；就任行政院長時則能協調府院、是值得信賴的人選。吳敦義表示自己「沒有理由能迴避這些鞭策的力量，所以只有勇敢向前」，至於是否有和郝龍斌整合的可能？吳敦義說他目前還是要先爭取支持，畢竟現在離選舉還久。