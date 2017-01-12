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郝放話雙北輸辭主席 柯P：說反攻大陸不是更偉大?

2017-01-12  15:14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午將受寶島新聲主持人鄭弘儀專訪，談台北農產運銷公司總經理韓國瑜參選國民黨主席，外界質疑韓國瑜選假的是暗助吳敦義，但鄭弘儀更進一步追柯，吳敦義若當主席有可能推張善政角逐2018台北市長？柯文哲回應，世事難料，並強調「把每天工作做好，就是連任準備」、「我一定會選連任」。

數分鐘後，鄭弘儀再度問覺得張善政會參選？柯文哲說，「我不是他（張）肚子裡的蛔蟲，不知道」，並強調參選人在選戰中要使命、或有利益在裡面，不然很難參選。

不過，鄭弘儀又問假設性問題，如果連勝文又出來選呢？未料，柯文哲一直狂笑，鄭弘儀只好跟著笑，柯又說「不要笑、不要笑」接著不語；鄭弘儀傻眼問「你用這樣回答？」柯文哲回說，好啦！下一題，這很難回答

鄭弘儀追問，指國民黨黨主席參選人郝龍斌也說，擔任主席要保住新北、台北市，否則下台？結果柯文哲又大笑了，直說「乾脆他們國民黨說要反攻大陸，不是更偉大？」還以台語說「沒效啊！」

談到韓國瑜參選黨主席，柯文哲表示，韓參選對國民黨也是一個出路、方法。柯說，雖然人家說國民黨事情不要講，但他認為，守舊一定會失敗、不保證求新不一定成功，但重複過去失敗經驗不會成功；並舉例，民進黨2008年不是由四大天王接黨主席，而是新選擇小英，這對國民黨也是啟發、新選項，不失為思考方向。

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  • 柯文哲今接受寶島心聲主持人鄭弘儀訪問。（記者郭安家攝）

    柯文哲今接受寶島心聲主持人鄭弘儀訪問。（記者郭安家攝）

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相關關鍵字： 台北市長選舉 柯文哲 選戰 郝龍斌
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