「那一個人的黨中央」 吳敦義批洪路線讓藍委畏懼
2017-01-12 14:49
〔記者施曉光／台北報導〕已宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今日接受媒體專訪時指出，自己雖然不一定是會贏的那一個，但絕對是能團結黨的人，他暗批國民黨在現任黨主席洪秀柱領導下，是「那一個人的黨中央」，讓三十五席藍軍立委難以溝通協調，而且所走的路線讓立委們畏懼。
對此，國民黨文傳會副主委胡文琦回應表示，吳敦義所謂令人畏懼的「路線」，究竟是指蔡英文總統的路線令人畏懼，還是去年國民黨九月四日全代會所通過的「和平政綱」路線？如果吳敦義認為全代會所通過的「和平政綱」路線，讓黨員同志畏懼，國民黨中央會派專人親自向吳敦義做必要的說明，他並強調，「和平政綱」是在中華民國憲法基礎上，深化「九二共識」，也是延續前總統馬英九的「九二共識、一中各表」。
對於黨內還有人質疑洪秀柱「一中同表」，胡文琦表示，國民黨的政策路線一切以去年全代會所通過的政綱為奉行路線，「目前沒有一中同表的問題。」
吳敦義在專訪中還表示，在宣布參選前，已向歷任黨主席馬英九、連戰以及吳伯雄報告過，馬、連、吳三人對他有所期許，並強調自己絕對是能團結國民黨，凝聚戰力、重返執政的人選，他還向黃復興黨部喊話，希望黃復興黨的同志能看得清楚這點。
吳敦義指出，國民黨要重返執政，必須同時具備四大因緣，包括執政黨表現不佳，國民黨日漸強盛，黨內要有強力的領頭羊，以及團結在野力量，對於參選2020一事，他說，自己壓力很大，所背負的擔子也很重。
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