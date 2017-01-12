林萬億爆料：曾被徐慧芯罵得「豬狗不如」

政務委員林萬億接受媒體專訪，透露自己被徐慧芯在網路上痛罵，但他都隱忍不發。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-12 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革引發退休軍公教不滿，積極參與抗爭的退休國中校長徐慧芯，日前被爆料一年請278天病假、共休323天，卻還能夠爽退月領5萬元。推動政策的行政院政務委員林萬億接受媒體專訪，透露自己被徐慧芯在網路上痛罵，但他都隱忍不發。

根據《風傳媒》報導，林萬億指出，他因為推動年金改革而被退休軍公教人員對準矛頭，譬如他曾受全國校長協會邀請去演講，講的並不是年金改革的議題，但徐慧芯卻在協會的即時通訊群組上把他罵得豬狗不如，質疑協為何邀請他來演講，發言頗為惡毒，有協會成員把對話內容轉傳給他看，他還是隱忍不發。

林萬億還指出，徐慧芯遭人爆料，指控她50歲退休前以開刀為由請了278天病假，但一退休竟有體力到處參與各項反年金改革的抗爭，「就連全國校長協會都無法替她辯護」。