| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
 首頁 > 政治

北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席

台北農產運銷公司總經理韓國瑜今將遞出請辭信。（記者黃建豪攝）

2017-01-11  13:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司從去年6月爭議至今，民進黨陣營急欲拉下台的北農總經理韓國瑜，將因此重返政壇。有周刊報導指，韓國瑜有意參選國民黨主席。北農人士則證實，韓國瑜今天下午就會向北農董事會遞出職辭信，待董事會召開並決議通過，他就會下台。

《周刊王》報導引述知情人士說法，稱韓國瑜認為國民黨主席加副主席的平均年齡高達70歲，黨內持續老弱化，已無制衡民進黨的戰力，因此決定出面。北農人士證實，周刊報導的真實性很高。

在北農爭議爆發後，原本已淡出政壇的韓國瑜，陸續接受電視台、廣播電台、網路節目專訪。對於參選立委、黨主席等可能。韓國瑜曾表示，確實有很多人勸進，但他一直沒有做決定。

北農人士表示，韓國瑜將於今天遞出辭職性，請辭北農總經理，公司預計下午發出聲明，明天請韓國瑜本人正式對外說明。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.