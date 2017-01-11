北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席

台北農產運銷公司總經理韓國瑜今將遞出請辭信。（記者黃建豪攝）

2017-01-11 13:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司從去年6月爭議至今，民進黨陣營急欲拉下台的北農總經理韓國瑜，將因此重返政壇。有周刊報導指，韓國瑜有意參選國民黨主席。北農人士則證實，韓國瑜今天下午就會向北農董事會遞出職辭信，待董事會召開並決議通過，他就會下台。

《周刊王》報導引述知情人士說法，稱韓國瑜認為國民黨主席加副主席的平均年齡高達70歲，黨內持續老弱化，已無制衡民進黨的戰力，因此決定出面。北農人士證實，周刊報導的真實性很高。

在北農爭議爆發後，原本已淡出政壇的韓國瑜，陸續接受電視台、廣播電台、網路節目專訪。對於參選立委、黨主席等可能。韓國瑜曾表示，確實有很多人勸進，但他一直沒有做決定。

北農人士表示，韓國瑜將於今天遞出辭職性，請辭北農總經理，公司預計下午發出聲明，明天請韓國瑜本人正式對外說明。