展望兩岸關係 張小月：求同存異下任何議題都可談
〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委張小月今表示，2017年兩岸展望，在台灣、中國大陸內部、國際情勢變遷下，會有較多變數，但政府立場仍不會改變，除研議兩岸互動新模式外，在不設政治前提、求同存異的大原則下，任何議題都可以談；兩岸關係並非台灣單方面的責任。
陸委會今舉行年終記者會，張小月致詞時表示，520以來，兩岸關係面對許多挑戰，但政府秉持「承諾不變、善意不變、不會屈服、不會對抗」的態度，謹慎處理兩岸交流往來的各項問題，持續推動兩岸建設性交流及對話，讓台海維持安全穩定格局。
張小月強調，我方始終敞開溝通大門，致力維護兩岸既有機制運作，即便陸方有諸多限制性作為，我方仍主動就重要互動與緊急事項與陸方聯繫，管控及降低可能風險，國內民意及國際社會對我方政策也表達支持與肯定。
張小月也說，兩岸已簽署生效21項協議的主管機關，持續檢視協議執行情形，並就國人關切議題進行研商，目前大多數協議均維持正常聯繫互動，確保民眾權益福祉。
張小月在答覆記者提問時強調，台灣已釋出很多善意，但到今天仍沒得到對岸的善意回應，對岸應有新思考，維護兩岸的和平穩定，只要在不設政治前提，求同存異的大原則下，任何議題都可以談，溝通對話最重要。
張小月坦言，對520至今的兩岸互動她不滿意，但兩岸需雙方共同努力，呼籲對岸面對現實，2017年在台灣、中國大陸內部、國際情勢變遷下，確實會有較多變數，但維持兩岸和平穩定發展是兩岸人民共同期待，也是國際社會的公約數，期待對岸有善意回應。
對於「求同存異」的闡述，張小月則說，「同」的部分是兩岸人民都認同，兩岸要維持和平穩定，是兩岸人民的福祉；「異」的部分則是中國大陸對「一中原則」的解釋，台灣對於所謂「九二」的看法和立場，雙方彼此不同。
張小月強調，對岸把我們看成他們的一部分，台灣人民不能接受，但兩岸從互不來往發展到現在，30年來累積很多模式和經驗，「路是人走出來的」，要在不可能中找到可能的途徑。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 「沿海峽中線以西航行」遼寧號上午7時駛過台灣海峽
- 廉委會預算被刪光怎辦？ 柯P：就做義工阿
- 復興航空又傳擺爛？ 週刊爆：拖欠1800萬勞退金
- 尼加拉瓜總統就職 蔡英文坐奧蒂嘉妻旁
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 〈婆媳過招〉明知故問 聽了真刺耳
- 楊大正被爆離婚前帶女友同居... 鄭宜農出櫃有隱情？
- 通緝男借錢逃亡還不了 竟結夥持槍強盜被害人
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 國際學生會館 月租最高五千元
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 高鐵南延屏東 賀陳旦︰短期不列優先
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 玩寶可夢學防災 南市消防局15日揪你來
- 馬戲團遲不開幕 答應退款又未退
- 海倫清桃自傳造假 涉詐欺取財罪
- 岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg
- NBA》表弟親口認證：帕丘利亞比我還棒
- 遠航要重整興航？ 林明昇：一無所知
- 德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮
- 2女酒後騎車雙載出車禍 釀1死1傷
- 《台股青紅燈》許勝雄「狗吠火車」
- 假神明真詐財 基隆「心廟工程隊」涉宗教詐財700多萬
- 雪季硬衝合歡山 小心失溫
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
- 日天皇若讓位 2019換新年號
- 國表藝董事長交接 朱宗慶：讓藝術更有溫度
- 典藏泰國之美─曼谷、大城博物館巡禮
- 《花蓮市日出觀光香榭大道》1.4公里徒步區 石材鋪面砸3.1億
- 吸毒晃神？ 男子騷擾路人
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 行車時間增7倍 春節國五恐塞癱
- 犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
- NBA》朗度人生還沒完 今向媒體大爆料
- 李玉璽誇吳心緹脾氣好 竟脫鞋讓她聞
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
- 金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？
標題：展望兩岸關係 張小月：求同存異下任何議題都可談
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email