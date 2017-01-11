展望兩岸關係 張小月：求同存異下任何議題都可談

2017-01-11 11:53

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委張小月今表示，2017年兩岸展望，在台灣、中國大陸內部、國際情勢變遷下，會有較多變數，但政府立場仍不會改變，除研議兩岸互動新模式外，在不設政治前提、求同存異的大原則下，任何議題都可以談；兩岸關係並非台灣單方面的責任。

陸委會今舉行年終記者會，張小月致詞時表示，520以來，兩岸關係面對許多挑戰，但政府秉持「承諾不變、善意不變、不會屈服、不會對抗」的態度，謹慎處理兩岸交流往來的各項問題，持續推動兩岸建設性交流及對話，讓台海維持安全穩定格局。

張小月強調，我方始終敞開溝通大門，致力維護兩岸既有機制運作，即便陸方有諸多限制性作為，我方仍主動就重要互動與緊急事項與陸方聯繫，管控及降低可能風險，國內民意及國際社會對我方政策也表達支持與肯定。

張小月也說，兩岸已簽署生效21項協議的主管機關，持續檢視協議執行情形，並就國人關切議題進行研商，目前大多數協議均維持正常聯繫互動，確保民眾權益福祉。

張小月在答覆記者提問時強調，台灣已釋出很多善意，但到今天仍沒得到對岸的善意回應，對岸應有新思考，維護兩岸的和平穩定，只要在不設政治前提，求同存異的大原則下，任何議題都可以談，溝通對話最重要。

張小月坦言，對520至今的兩岸互動她不滿意，但兩岸需雙方共同努力，呼籲對岸面對現實，2017年在台灣、中國大陸內部、國際情勢變遷下，確實會有較多變數，但維持兩岸和平穩定發展是兩岸人民共同期待，也是國際社會的公約數，期待對岸有善意回應。

對於「求同存異」的闡述，張小月則說，「同」的部分是兩岸人民都認同，兩岸要維持和平穩定，是兩岸人民的福祉；「異」的部分則是中國大陸對「一中原則」的解釋，台灣對於所謂「九二」的看法和立場，雙方彼此不同。

張小月強調，對岸把我們看成他們的一部分，台灣人民不能接受，但兩岸從互不來往發展到現在，30年來累積很多模式和經驗，「路是人走出來的」，要在不可能中找到可能的途徑。

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