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遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空

空軍427聯隊表示，台中市清泉崗基地戰機今天維持正常例行訓練，IDF等戰機並未升空。（資料照，記者張瑞楨攝）

2017-01-11  11:28

〔記者歐素美／台中報導〕國防部表示，中國遼寧艦航空母艦在今天上午7時進入我國西南防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西向北航行，過程國軍全程監偵與應處，籲請國人安心；空軍427聯隊表示，台中市清泉崗基地戰機今天維持正常例行訓練，IDF等戰機並未升空。

遼寧艦航空母艦去年12月時穿越「第一島鏈」西太平洋海域進行演練，又從台灣東部海域南下至海南島基地，就在蔡英文總統出訪尼加拉瓜之際，10日深夜傳出遼寧艦經由台灣海峽中線以西，逐漸往北航行，空軍更出動P3C、IDF與F-16戰機緊急升空嚴密監控。

空軍427聯隊表示，清泉崗基地這兩天都維持正常的例行性訓練，戰機並未升空，只在跑道待命，外傳4架IDF從清泉崗基地升空都是「亂報」。

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