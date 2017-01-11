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兩棲隊員血汗操演！爬過最後關卡「天堂路」

隊員滾爬過50公尺咕硓石。（記者黃旭磊攝）

2017-01-11  09:08

［記者黃旭磊／高雄報導］海陸兩棲偵搜大隊今舉行特訓結訓操演，數十名隊員今天上午滾爬過50公尺咕硓石，獲得夢幻臂章成為兩棲蛙人。

海陸兩棲偵搜大隊昨起於厚綵營區進行兩棲偵搜特訓結訓測驗，專長班學員5天以來，每6小時只睡1小時，完成長跑、長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、偽裝滲透、精密運動、潛水、水上求生和救生等項目，上午8點許來到最後一關「天堂路」，學員赤裸爬過前撲、俯及仰臥倒立打水等9道關卡，現場廝殺聲四起，鑑測教官向學員潑水，高喊「滾回去！」要求動作不標準爬回重做。

陸戰隊表示，過半數隊員在「天堂路」前被淘汰，少數菁英需爬以滾、爬、翻、匍匐前進等技巧及蛙操動作爬過咕硓石，每個關卡有2名鑑測教官，退縮、動作不確實都必須回到原點重爬。

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隊員痛苦地攀爬。（記者黃旭磊攝）

隊員賣力爬向終點。（記者黃旭磊攝）

我兩棲偵搜特訓最後一關「天堂路」。（記者黃旭磊攝）

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