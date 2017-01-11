馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高

2017-01-11 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在「九月政爭」中聽取前檢察總長黃世銘報告立委柯建銘等人遭監聽的內容，遭柯控告教唆洩密等罪，10日開庭審理。曾任法官的立委劉櫂豪分析，根據黃世銘被判洩密有罪的判決書，馬英九有罪的機率非常高。

劉櫂豪在10日播出的《新聞追追追》表示，根據黃世銘被判決確定的判決書推論，馬英九被定罪的機率非常高，至於刑度會不會比黃高很難預測，因為每個法官心裡有不同標準，實務上看過黑道大哥叫小弟殺人，大哥雖然不是實際開槍的人，但判的刑比較重。

劉櫂豪指出，黃世銘的確定判決書已講得非常清楚，黃本來沒有這個意思，是在馬英九的指示之下另行起意，這是確定的判決書，馬英九的律師要推翻這件事，法官要買單的機率不高。

劉櫂豪說，馬英九主張自己不是偵察機關，就算他聽到了去跟前行政院長江宜樺等人討論，也不算洩密，但洩密有兩個意義，第一是內容本身應該被保密，第二是知道內容的人有沒有保守秘密的義務，馬雖然不是偵察機關，但是因為總統的身分才知道這個祕密，就有義務不把內容洩漏給第三者知道，當然構成洩密。