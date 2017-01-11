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馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高

2017-01-11  00:12

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在「九月政爭」中聽取前檢察總長黃世銘報告立委柯建銘等人遭監聽的內容，遭柯控告教唆洩密等罪，10日開庭審理。曾任法官的立委劉櫂豪分析，根據黃世銘被判洩密有罪的判決書，馬英九有罪的機率非常高。

劉櫂豪在10日播出的《新聞追追追》表示，根據黃世銘被判決確定的判決書推論，馬英九被定罪的機率非常高，至於刑度會不會比黃高很難預測，因為每個法官心裡有不同標準，實務上看過黑道大哥叫小弟殺人，大哥雖然不是實際開槍的人，但判的刑比較重。

劉櫂豪指出，黃世銘的確定判決書已講得非常清楚，黃本來沒有這個意思，是在馬英九的指示之下另行起意，這是確定的判決書，馬英九的律師要推翻這件事，法官要買單的機率不高。

劉櫂豪說，馬英九主張自己不是偵察機關，就算他聽到了去跟前行政院長江宜樺等人討論，也不算洩密，但洩密有兩個意義，第一是內容本身應該被保密，第二是知道內容的人有沒有保守秘密的義務，馬雖然不是偵察機關，但是因為總統的身分才知道這個祕密，就有義務不把內容洩漏給第三者知道，當然構成洩密。

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  • 台北地方法院10日開庭審理民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，馬英九於庭訊開始前步入法院。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北地方法院10日開庭審理民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，馬英九於庭訊開始前步入法院。（資料照，記者羅沛德攝）

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