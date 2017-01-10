KMT不倒的原因 他點破26種人「超牢共犯結構」

2017-01-10 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕新政府今年上台後，推行多項改革遭受阻礙，尤其最近年金改革引發退休軍公教人員激烈抗爭。樂團「拷秋勤」今天在臉書粉絲團有感而發PO文，羅列26種人，直指是「大家永遠打不倒國民黨的原因」，還用hashtag強調，「很紮實的共犯結構」、「大概只有超人或蝙蝠俠能贏」。

「拷秋勤」今天的發文列出26種讓國民黨難以消滅的人，「黑道，負責滋事、打人。藍媒，負責抹黑、造假新聞。左蠢，負責假清高大作戰。闌尾，負責杯葛立法、打架演戲。網軍，負責買人頭帳號筆戰。法院，幫大咖政客拖時間判無罪。建商，負責圍標炒房產，整老百姓。酬庸，負責混水摸魚等退休。叛將，負責領月退，歡唱阿共之歌。」

「拷秋勤」接著指出，「中共，負責世界各地打壓台灣。萌萌，負責抹黑同性戀的一群邪教。黨工，負責湊人數，領三百&便當。體邪，負責消費台灣之光，用完即扔。蔣粉，懷念戒嚴白恐時期的被虐狂。洨妹大，知識菁英假中立，都投KMT。天龍人，我們台北人最了不起。旅行社，負責把壞事都歸咎給陸客不來。」

「政治宗教，假宗教團體，真酒肉斂財。附隨組織，負責洗錢賺錢，但你不能查。地方樁腳，鞏固地方票源。財團大老，負責血汗低薪勞工&一直漲價。舔共藝人，撈錢&散撥政治歸政治的歪理。紅頂商人，負責設廠中國，但罵台灣人草莓。世襲權貴，什麼都不做，但可以上富比世。愛國同心會，負責看起來很low的統戰。既得利益者，任何人企圖改革就上街鬧。」