儘管國際局勢變動 蔡英文：台宏相互扶持不變

總統蔡英文與宏國總統葉南德茲舉行雙邊會晤，會後共同出席記者會。（美聯社）

2017-01-10 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」訪問中美洲邦交，目前已離開宏都拉斯，訪問尼加拉瓜，先前與宏國總統葉南德茲雙邊會晤，對於促進企業投資宏國和擴充台灣獎學金計畫等達成共識。蔡總統說，儘管國際局勢變動，但是台灣與宏國相互扶持的心相同而且不變。

根據《中央社》報導，蔡英文昨日飛抵宏都拉斯，今天與葉南德茲舉行雙邊會談，會後共同出席記者會。蔡英文表示，她與葉南德茲有相同看法，就是應將獎學金計畫擴充，部分將由宏都拉斯的基金支應，台灣也會提供更多機會和獎學金給宏國青年，協助發展宏都拉斯未來產業經濟。

蔡英文表示，宏都拉斯將是台灣進入中美洲的重要據點，也希望宏國把台灣當做進入亞洲的重要據點。她願意協助宏國微型企業發展，並且將組織台灣企業來考察，進一步在宏國投資，創造當地就業機會。