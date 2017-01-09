黨主席競爭激烈 洪秀柱：我一點也沒感覺！
2017-01-09 13:04
國民黨主席競爭激烈？洪秀柱：我一點也沒感覺！（記者黃耀徵攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席，選情形成三強鼎立。有意爭取連任的國民黨主席洪秀柱稍早受訪時，被問到是否感到黨內競爭激烈？洪笑答「不會啊！我一點也沒感覺！」對於吳聲勢浩大宣布參選，洪也僅說「很好啊！很多人願意去捧場，代表我們人情味很濃！」
洪秀柱今赴黨產會探望抗議黨工。她受訪表示，目前黨務繁忙，黨也要進行組織改造、改革，加上要培養2018地方選舉人才、募款等，都是她煩惱的事情，還是以黨務為優先。
針對吳敦義今重申「九二共識、一中各表」立場，遭外界解讀與曾提出「一中同表」的洪秀柱形成兩岸路線之爭；洪對此未正面回應，僅表示「一個黨的領導人，要把自己黨的定位說清楚、方向搞清楚，是很重要的事。」她說，兩岸政策是重中之重，若忽略兩岸政策的重要性，台灣要走出走確實有困難度，「所以把一些問題釐清、更明白，那是有好處的。」
針對外界解讀，吳敦義今在孫文墨寶「一心一德抵艱難」前向外界報告，談到前總統蔣經國時還激動哽咽，似乎在強調自己是藍營正統；洪秀柱則說，「我們都是孫中山先生的信仰者，我們也都是藍營正統」，並反問「這裡哪一個不是藍營正統？」
至於自認有多少勝算？洪秀柱則說「每個參選人都應該對自己都有一份信心，但結果如何不必去計較」，無論誰輸誰贏大家都支持，「風雨同舟，和衷共濟」。她也強調，再不團結國民黨沒有明天，大家不要太看重選舉結果，「今天這個黨來搞分裂，不會吧？」
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