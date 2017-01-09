吳敦義超高人氣 逾6成藍委出席相挺
前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。國民黨35席立委就有22人到場相挺，展現超高人氣。（記者簡榮豐攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。國民黨35席立委就有22人到場相挺，展現超高人氣。
吳敦義提前在9時半進入會場向支持者致意。記者會主持人江岷欽則意有所指地表示，風平浪靜時人人都能當船長，驚滔駭浪時才看得出真本事，國民黨不缺主席，但現在需要有擔當、有能力、有經歷、有體力的人。
江岷欽更引述電影「一代宗師」台詞表示，功夫兩個字，一橫一豎，對的，站著，錯的，倒下；跟著蜜蜂能找到花朵，跟著蒼蠅只能找到廁所；如果國民黨再不接地氣的話，只會跑得上氣不接下氣。十足諷刺現任黨主席洪秀柱。
吳敦義今早召開記者會宣布參選國民黨主席，來自各方的支持者一早就擠滿會場。35席國民黨立委，先後更有22人陸續到場，包括孔文吉、王育敏、李彥秀、林為洲、徐志榮、陳宜民、陳雪生、陳超明、馬文君、許淑華、許毓仁、曾銘宗、黃昭順、楊鎮浯、廖國棟、蔣乃辛、蔣萬安、鄭天財、盧秀燕、簡東明、顏寬恒、羅明才等；丁守中、侯彩鳳、蔡錦隆、黃志雄、張顯耀、李慶華等前立委也到場支持。南投縣長林明溱更動員兩輛遊覽車的鄉親來替吳打氣。
僅王金平、王惠美、江啟臣、吳志揚、呂玉玲、林德福、林麗蟬、柯志恩、徐榛蔚、陳學聖、張麗善、費鴻泰、賴士葆等13位藍委未到場。
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前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。國民黨35席立委就有22人到場相挺，展現超高人氣。（記者簡榮豐攝）
前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。國民黨35席立委就有22人到場相挺，展現超高人氣。（記者簡榮豐攝）
前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。國民黨35席立委就有22人到場相挺，展現超高人氣。（記者簡榮豐攝）
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